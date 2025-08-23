DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin98.031 -0,4%Euro1,1721 ±0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Intel 855681 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Bayer BAY001 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow klettert nach Powell-Rede auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 34 Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 34
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Inspekteur des Deutschen Heeres sieht Fortschritte - Mahnt aber auch

24.08.25 09:58 Uhr

STRAUSBERG (dpa-AFX) - Der Inspekteur des Deutschen Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, sieht "große Fortschritte" auf dem Weg der Truppe zur Kriegstüchtigkeit. Er warnt zugleich davor, dass ein Spannungsfall oder ein Angriff auch ohne Zeit für ausreichende Vorbereitungen eintreten könne.

Wer­bung

"Uns muss bewusst sein, dass wenn die Klingel geht, es uns in einem nicht optimalen Zustand oder zu einem nicht optimalen Zeitpunkt treffen kann. Damit müssen sich die Kommandeure gedanklich auseinandersetzen", sagte Mais, der im September in den Ruhestand geht, der Deutschen Presse-Agentur.

Er machte deutlich, dass ihn über die Ausrüstung der Truppe hinaus auch die Frage des "Mindsets" - also der nötigen Geisteshaltung für die Verteidigung der eigenen Werte - beschäftigt. Er empfehle, sich mit dem Vorbild der Bundeswehrsoldaten zu befassen, die mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit ausgezeichnet wurden.

"Ich glaube, dass unsere Soldatinnen und Soldaten alle wissen, was da auf sie zukommen kann. Und das merken wir auch. In den Gesprächen mit den jungen Leuten erlebe ich, dass sie viel ernsthafter geworden sind", sagt Mais. "Jemand, der sich heute zur Bundeswehr meldet, weiß, dass Krieg in Europa ist."/cn/DP/mis