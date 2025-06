Internet-Holding Prosus mit sattem Gewinnsprung dank Tencent-Beitrag

Werte in diesem Artikel

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Prosus hat ihren Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr fast verdoppelt. Dabei profitierte das Unternehmen von einer verbesserten Profitabilität der berücksichtigten Beteiligungen, vor allem im E-Commerce, und der Entwicklung der Beteiligung Tencent. In den zwölf Monaten bis Ende März verbuchte Prosus unter dem Strich einen Gewinn von 12,4 Milliarden US-Dollar nach 6,6 Milliarden im Jahr zuvor. Die Dividende soll auf 0,20 Euro je Aktie verdoppelt werden, wie das Unternehmen am Montag in Amsterdam mitteilte.

Wer­bung Wer­bung

Das E-Commerce-Geschäft steigerte ihr bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 38 Millionen auf 443 Millionen Dollar, teilte der Großaktionär des im MDAX notierten Unternehmens Delivery Hero weiter mit. Das Geschäft mit Essenlieferdiensten will Prosus mit der Übernahme von Just Eat Takeaway.com (Just Eat Takeawaycom) stärken. Dieser Prozess mache "gute Fortschritte", hieß es.

Der südafrikanische Medienkonzern Naspers hält laut jüngsten Daten von Bloomberg rund 41 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft. Mit Prosus hatte Naspers sein Techgeschäft an die Börse abgespalten, als dieses die Geschäftsentwicklung des Stammkonzerns zu überschatten drohte./nas/stw/stk