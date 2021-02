Mutares: "Wir sehen hier riesiges Shareholder-Value-Potenzial"

Gleich drei Transaktionen hat die Beteiligungsholding Mutares am vergangenen Freitag gemeldet - darunter mit dem Verkauf von Nexive den schnellsten Exit der Unternehmensgeschichte mit einem zweistelligen Return on Invested Capital (ROIC). Auf der Kaufseite haben die Münchner mit Ericsson Services Italia eine vielversprechende Plattform-Investition getätigt. Finanzen.net traf Mutares-CIO Johannes Laumann zum Exklusiv-Interview.

Finanzen.net: 2021 fängt für Mutares mit einer hohen Deal-Aktivität an. Zwei Verkäufe gegen einen Kauf - ist das ein Verhältnis, dass mit Blick auf 2021 den Schwerpunkt bei den zu erwartenden Deals angibt, nachdem die vergangenen zwei Jahre vor allem auf der Kaufseite sehr stark waren?

Johannes Laumann: So mathematisch sollte man das nicht sehen. Ich bin erst einmal sehr glücklich, dass wir mit den Exits von Nexive und Rothemühle zwei sehr erfolgreiche Meilensteine erreichen konnten. Wir haben gezeigt, dass wir nicht nur kaufen und restrukturieren, sondern auch erfolgreich an strategische Partner verkaufen können.

Beginnen wir mit dem jüngsten Zukauf: Ericsson Services Italia ist auf TK-Netzausbau und Wartung spezialisiert. Das klingt angesichts des Digitalisierungsdrucks unter dem Stichwort 5G nicht unbedingt nach einem Geschäft, das man loswerden muss. Was waren die Hintergründe dafür bei Ericsson?

Die Motivation von Ericsson müssen Sie in Schweden nachfragen. Wir werden allerdings auch vereinbarungsgemäß in den nächsten Jahren mit der Verkäuferin zusammenarbeiten. Wir haben in unserem operativen Team Fachleute, die aus genau dieser Branche kommen und die das Unternehmen bereits sehr gut kennen. Ich freue mich auf die Weiterentwicklung der Gesellschaft und sehe hier ein riesiges Shareholder-Value-Potenzial für Mutares.

Der in der vergangenen Woche gemeldete Verkauf von Nexive erfolgte in Rekordzeit nach nicht einmal einem Jahr im Mutares-Konzern zu einem "attraktiven Exitpreis". Ohne Details zu verraten, können Sie zumindest eine Größenordnung nennen, die man bei einem Player mit 200 Mio. Euro Umsatz als marktüblich einordnen würde?

Über den exakten Kaufpreis wurde selbstverständlich Stillschweigen vereinbart; allerdings kann ich Ihnen sagen, dass die für uns wichtige Kennzahl Return on invested Capital den Faktor 15 überschreitet. Ein fantastisches Investment für Mutares und mit dem Verkauf ein toller Erfolg, an dem auch unsere Shareholder partizipieren sollten.

Der Verkauf von Balcke-Dürr Rothemühle soll einen Nettoerlös im hohen einstelligen Millionenbereich generiert haben. Fließen die Erlöse daraus in die Expansion von Balcke Dürr oder steht dieser der Holding für Ausschüttungen zur Verfügung?

Der Verkaufserlös fließt sowohl dem operativen Geschäft der Balcke-Dürr als auch Mutares als Gesellschafter zu. Ich rechne hier allein für Mutares mit einem hohen einstelligen Millionenbetrag. Wir haben hier gemeinsam einen tollen Job gemacht und ich glaube Rothemühle bei Howden Group in guten Händen zu wissen.

Wann werden die Kaufpreise für die beiden Exits fließen? Und werden die Exiterlöse komplett in eine Performance-Dividende fließen oder bleibt auch noch etwas für kommendes Jahr übrig? Beide Kaufpreise sind mit dem Closing vollständig bezahlt worden. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich dazu keine Aussage treffen kann. Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat zu gegebener Zeit einen Vorschlag unterbreiten. Wir haben immer gesagt, dass wir unsere Shareholder am Erfolg teilhaben lassen möchten und ich habe es mir zum Ziel gesetzt, dass sich die absolute Dividende in den kommenden Jahren positiv nach oben entwickelt.

Die Donges Group ist oder war "Ihr Baby", das Sie erfolgreich restrukturiert und weiter ausgebaut haben. Würden Sie sagen, das Mutares noch der ideale Eigentümer ist?

Wir haben erst im 2. Quartal 2020 die letzte Add-on-Akquisition der Donges Group abgeschlossen. Persönlich glaube ich, dass wir noch der richtige Eigentümer sind und die Gesellschaft durch die vorhandenen Synergien sich noch weiter positiv entwickeln kann. Die Gesellschaft plant 2021 mit einem Umsatz von rund 400 Mio. Euro und einem operativen EBITDA von rund 25 Mio. Euro - und ich sehe hier noch weiteres Wachstumspotenzial. Allerdings sind wir als Finanzinvestor natürlich immer bereit, bei vorliegenden Angeboten diese im Interesse der Shareholder Value Creation zu prüfen.

Im November 2020 haben Sie ein rechtlich bindendes Angebot zum Erwerb von Lapeyre SAS und ihrer Tochtergesellschaften vom französischen Großkonzern Compagnie de Saint-Gobain unterzeichnet - das wäre der umsatzmäßig größte Zukauf der Mutares-Geschichte. Wie weit ist dieser Prozess gediehen, wo hakt es noch?

Ich würde nicht sagen, dass es hakt, denn wir folgen plangemäß dem dafür vorgesehen Prozess gemeinsam mit Saint Gobain. Aktuell sind wir in den finalen Anhörungen der Gewerkschaften und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Transaktion im ersten Halbjahr 2021 auch abschließen. Wir haben ein Top-Management und sind uns der sozialen und wirtschaftlichen Verantwortung bei Lapeyre bewusst - ein großes Asset mit riesigem Potenzial.

Plant Mutares in 2021 eine weitere Expansion? Sie hatten beim Capital Markets Day im Oktober 2020 eine Eröffnung in BeNeLux in Aussicht gestellt?

In der Tat haben wir vor im Jahr 2021 ein weiteres Büro in Amsterdam zu eröffnen. Wir sind gerade dabei, hier das richtige Personal zu suchen. Des Weiteren werden wir 2021 unser Frankfurter Büro permanent mit einem erfahrenen Investment Director besetzen, um die Basis in der DACH-Region weiter zu stärken und auszubauen.

Welche Ziele haben Sie sich für 2021 bei Mutares gesetzt?

Wir wollen 2021 einen großen Schritt im Hinblick auf unsere mittelfristigen Ziele machen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir im laufenden Jahr den für das Jahr 2023 angepeilten Werten eines Konzernumsatzes von 3 Mrd. Euro und eines Holdingumsatzes von 100 Mio. Euro deutlich näherkommen werden. Es sieht gut aus und das werden unsere Aktionäre auch spüren!

Herr Laumann, besten Dank für das Interview.

