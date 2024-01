Investition vergrößert: Insider greift bei HUGO BOSS-Anteilen zu

Insidertrade im Blick

Wie sich die HUGO BOSS-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Für den 18.01.2024 wurde bei HUGO BOSS ein Insiderdeal gemeldet. Die Publikation des Deals fand am 19.01.2024 statt. Am 18.01.2024 baute Grieder, Daniel Heinrich, Vorstand, sein Depot um 3.329 Aktien aus. Grieder, Daniel Heinrich bezahlte 58,50 EUR je Anteilsschein. Die HUGO BOSS-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,70 Prozent im Plus bei 58,14 EUR.

Die HUGO BOSS-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 0,30 Prozent auf 58,26 EUR. Im Handelsverlauf wurden 303 HUGO BOSS-Aktien umgesetzt. HUGO BOSS verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,99 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 69.016.168 beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 18.01.2024 statt. Die Führungskraft kaufte damals 45 HUGO BOSS-Aktien zu jeweils 58,50 EUR.

Redaktion finanzen.net