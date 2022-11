LEG-Aktie nachbörslich dennoch etwas höher: LEG Immobilien sieht pessimistischer auf 2022

Die Hauptkenngröße FFO I sieht der Konzern laut Mitteilung 2022 nun in der Spanne von 475 Millionen bis 485 Millionen Euro. Bisher hatte das Unternehmen am oberen Ende noch bis zu 490 Millionen Euro für möglich gehalten. Die Investitionen in den Wohnungsbestand sollen sich voraussichtlich auf rund 42 Euro je Quadratmeter - ursprünglich 46 bis 48 Euro - belaufen.

Das vollständige Zahlenwerk für das dritte Quartal 2022 und den Ausblick für 2022 und 2023 veröffentlicht die LEG am morgigen Donnerstag.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel steigt die LEG-Aktie zeitweise 0,12 Prozent auf 67,20 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf LEG Immobilien Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEG Immobilien Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEG Immobilien

Bildquellen: LEG, LEG Immobilien