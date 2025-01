Investment-Tipp Allianz-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Experten-Analyse

Die Allianz-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz von 337 auf 336 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen in seiner am Freitag vorliegenden Analyse an die bevorstehende Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2024 an. Die leichte Senkung seiner Gewinnerwartung basiere aber vor allem auf nicht operativen Aspekten.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Allianz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 304,70 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 10,27 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 32.572 Stück. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2025 um 3,0 Prozent zu. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2025 erfolgen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 17:08 / GMT

