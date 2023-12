Hype um Abnehm-Medikamente: So können Anleger laut Jim Cramer profitieren

Investmentmöglichkeiten

Im Geschäft mit Abnehmspritzen herrscht derzeit Goldgräberstimmung. Auch Börsenguru Jim Cramer sieht interessante Investmentchancen und gibt Anlagetipps.

Insbesondere in den USA ist ein neuer Trend rund um die GLP-1/GIP-Antagonisten genannten Arzneimittel entstanden. Diese wurden ursprünglich entwickelt, um den Blutzucker bei Patienten mit Typ-2-Diabetes zu kontrollieren, jedoch unterdrücken sie auch den Appetit und fördern ein Sättigungsgefühl. Deshalb werden sie auch oft von gesunden Menschen gekauft, die ihre Pfunde schmelzen lassen wollen. Befeuert wird dieser Trend auch stark durch die sozialen Netzwerke.

Auch Anleger sind begeistert, denn Experten sehen einen gigantischen Markt. Schließlich ist Übergewicht ein globales Phänomen. So sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation weltweit über 650 Millionen Erwachsene fettleibig, das sind mehr als dreimal so viele wie 1975. Etwa 1,3 Milliarden Menschen gelten als übergewichtig, und damit als besonders anfällig für Herzkrankheiten und Diabetes.

Jim Cramer: Auf das positive konzentrieren

Infolge der wachsenden Beliebtheit der GLP-1-Medikamente litten laut Jim Cramer zuletzt solche Unternehmen, die Junk Food herstellten, sowie Pharmaunternehmen, die von einer höheren Rate von Fettleibigkeit oder Diabetes profitieren könnten. Vor diesem Hintergrund riet der Börsenexperte in seiner CNBC-Sendung dazu, sich auf die Gewinner des neuen Trends zu fokussieren: "Ich denke, wir sollten anfangen, das Gute zu schätzen", sagte der ehemalige Hedgefonds-Manager. "Denn wenn Sie wirklich glauben, dass viele Menschen diese Medikamente zur Gewichtsreduktion einnehmen werden, bis zu dem Punkt, an dem dies einen transformationalen Einfluss auf die Wirtschaft haben wird, nun, das wird auch viele Gewinner schaffen."

Eli Lilly und Novo Nordisk bleiben attraktiv

Die bekanntesten Vertreter der Abnehmmedikamente sind Wegovy von Novo Nordisk und Mounjaro von Eli Lilly. In die Schlagzeilen schaffte es insbesondere die Novo-Abnehmspritze Wegovy, weil sie sogar schon Prominenten wie Tesla-Chef Elon Musk und Reality-Star Kim Kardashian beim Abnehmen geholfen haben soll. Das Interesse wurde daraufhin so groß, dass Novo Nordisk bereits in Lieferschwierigkeiten kam.

Auch laut Jim Cramer beherrschen diese beiden Konzerne derzeit dem GLP-1-Markt. Und obwohl die Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk bereits signifikante Gewinne verzeichnen konnten sieht Cramer für sie noch weiteres Gewinnpotential. Er argumentierte, dass deren Arzneimittel möglicherweise auch gegen andere Erkrankungen wie Herzkrankheiten, Nierenerkrankungen oder Alkoholismus wirksam sein könnten.

Weitere Investmentchancen

Doch neben den Herstellern der Abnehmmedikamente gibt es laut Cramer auch noch weitere, weniger offensichtliche Gewinner dieses Trends. So verwies er darauf, dass GLP-1-Medikamente sowohl zu Muskel- als auch Fettverlust führen können, weshalb Ärzte diesen Patienten dazu raten, mehr Protein zu konsumieren. Infolge dessen sieht Cramer auch Investitionsmöglichkeiten bei Unternehmen, die Fleischprodukte und proteinreiche Lebensmittel herstellen, wie beispielsweise Tyson Foods oder Hormel Foods.

Auch das Ingenieur- und Bauunternehmen Jacobs Solutions könne zu den Gewinnern des GLP-1-Trends zählen, da es bei der Gestaltung der pharmazeutischen Produktionsstätten helfe, die für die Herstellung dieser Medikamente erforderlich sind. Daneben sieht der Börsenguru auch Potenzial im Bereich der Bekleidung. Er verwies darauf, dass die Patienten nach einer Gewichtsabnahme wahrscheinlich neue Kleidung benötigen werden.

