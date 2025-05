IPO/Cobalt Holdings will mit London-Listing 230 Mio Dollar einsammeln

Werte in diesem Artikel

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Cobalt Holdings will mit einem Börsengang 230 Millionen Dollar einnehmen. Voraussichtlich im Juni sollen dazu 90.000.000 Aktien an der Londoner Börse notiert werden, wie das vom Bergbauriesen Glencore unterstützte Unternehmen mitteilte. Ein Platzierungspreis wurde nicht genannt.

Wer­bung Wer­bung

Laut Cobalt Holdings will Glencore im Zuge der Platzierung rund 24,3 Millionen Dollar investieren und etwa 10 Prozent aller notierten Aktien halten. Anchorage wolle etwa 23 Millionen Dollar in das Unternehmen stecken, was etwa 9,5 Prozent der börsennotierten Aktien entsprechen dürfte.

Das Unternehmen hat sich überdies einen auf sechs Jahre angelegten Kobalt-Liefervertrag mit Glencore im Wert von bis zu 1 Milliarde Dollar gesichert. Außerdem unterzeichnete es mit Anchorage einen Liefervertrag im Volumen von 1.500 Tonnen Kobalt bis zum Jahr 2031.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2025 03:24 ET (07:24 GMT)