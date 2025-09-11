DAX23.687 -0,5%ESt505.357 -0,1%Top 10 Crypto15,81 ±0,0%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.027 +0,8%Euro1,1772 +0,1%Öl66,68 +0,7%Gold3.652 +0,5%
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 09.09.2025

09.09.25 11:30 Uhr

(NEU: Absage Stada, mögliche IPOs TK Elevator und KNDS 2026)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Wer­bung

Stada Arzneimittel AG

ERSTNOTIZ: Abgesagt - Unternehmen verkauft an CapVest

BRANCHE: Pharma

SITZ: Bad Vilbel

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Ottobock SE & Co KGaA

ERSTNOTIZ: Ende September bis Mitte Oktober (Bericht)

BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

SITZ: Duderstadt

VOLUMEN (STÜCK): Eigentümerfamilie könnte 25 bis 30 Prozent der

Wer­bung

Anteile an die Börse bringen

BEWERTUNG: spekulativ über 6 Milliarden Euro

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) AG & Co KGaA

ERSTNOTIZ: Mitte Oktober 2025 als Spin-Off

BRANCHE: Rüstungsgüter (U-Boote, Schiffe)

SITZ: Kiel

VOLUMEN (STÜCK): Mutterkonzern behält mit 51% die Mehrheit

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Wer­bung

Aumovio SE (Automotive-Sparte von Continental)

ERSTNOTIZ: 18. September 2025 als Spin-Off

BRANCHE: Autozulieferer

SITZ: Frankfurt

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Vincorion Advanced Systems GmbH

ERSTNOTIZ: zum Jahresende 2025 oder 2026 (Bericht)

BRANCHE: Rüstung

SITZ: Wedel

BEWERTUNG: spekulativ 1 Mrd Euro

KONSORTIALFÜHRER: Rothschild

KONSORTIALMITGLIEDER: Berenberg, BNP Paribas, JP Morgan

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Uniper SE

ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen

BRANCHE: Energieversorgung

SITZ: Düsseldorf

KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS

+++++++++++++++++++++++++++++++++

TK Elevator GmbH

ERSTNOTIZ: Advent und Cinven bereiten Börsengang für 2026 vor

(Bloomberg-Bericht Sept. 2025)

BRANCHE: Aufzugtechnik

SITZ: Düsseldorf

BEWERTUNG: 23 Mrd Euro (Februar 2025)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

KNDS NV

ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 realistisch (CEO im Sept 2025)

BRANCHE: Rüstung

SITZ: Amsterdam

+++++++++++++++++++++++++++++++++

BASF-Sparte Agricultural Solutions

ERSTNOTIZ: BASF will nach 2027 Voraussetzungen für IPO einer Minderheitsbeteiligung schaffen

BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut

SITZ: Limburgerhof

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)

ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Unternehmen)

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

+++++++++++++++++++++++++++++++++

ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse)

ERSTNOTIZ: Deutsche Börse prüft IPO (Aussage Dt-Börse-CEO am 12. Februar 2025)

BRANCHE: Indizes und Datenanalyse

SITZ:

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Tennet Deutschland (Tochter des niederländischen Tennet-Konzerns)

ERSTNOTIZ: Frühestens 2025, Prüfung läuft, auch Direktverkauf möglich

BRANCHE: Übertragungsnetze

SITZ: Bayreuth

BEWERTUNG: spekulativ mehr als 20 Milliarden Euro

KONSORTIALFÜHRER: Lazard, Deutsche Bank, ABN Amro, Goldman Sachs, Morgan Stanley

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Personio

ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024))

BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter

SITZ: München

BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Selfio (Tochter der 3U Holding)

ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U)

BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte

SITZ: Bad Honnef

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)

ERSTNOTIZ: angepeilt ist 2025

BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)

SITZ: Frankfurt

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Contentful

ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option

BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC)

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option

BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

HH2E

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler

SITZ: Düsseldorf

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

DKV Mobility

ERSTNOTIZ: Zuletzt Rückzug von CVC

BRANCHE: Tankkarten-Anbieter

SITZ: Ratingen

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Raisin GmbH

ERSTNOTIZ: IPO laut Medienbericht (Handelsblatt, März 2025) für 2026 realistisch

BRANCHE: Finanzdienstleistungen

SITZ: Berlin

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Mobile.de

ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus

BRANCHE: Auto-Anzeigen

SITZ: Kleinmachnow

BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro

===

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 05:30 ET (09:30 GMT)