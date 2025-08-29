DAX24.044 ±-0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.538 -0,1%Nas21.634 +0,2%Bitcoin96.510 +1,1%Euro1,1671 +0,3%Öl67,63 -0,3%Gold3.407 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten
JETZT LIVE mit den TradingBrothers: Erfolgsstrategie im Fokus - 11 Qualitätsaktien im OptionsSchein-Depot JETZT LIVE mit den TradingBrothers: Erfolgsstrategie im Fokus - 11 Qualitätsaktien im OptionsSchein-Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 28.08.2025

28.08.25 15:36 Uhr

(Neu: Stada-Ankündigung, Vincorion)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Stada Arzneimittel AG

ERSTNOTIZ: Vorbereitung für Börsengang im Herbst (CEO)

Wer­bung

BRANCHE: Pharma

SITZ: Bad Vilbel

BEWERTUNG: spekulativ etwa 10 Milliarden Euro

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Ottobock SE & Co KGaA

ERSTNOTIZ: Ende September bis Mitte Oktober (Bericht)

BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

SITZ: Duderstadt

VOLUMEN (STÜCK): Eigentümerfamilie könnte 25 bis 30 Prozent der Anteile

an die Börse bringen

Wer­bung

BEWERTUNG: spekulativ über 6 Milliarden Euro

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) AG & Co KGaA

ERSTNOTIZ: Mitte Oktober 2025 als Spin-Off

BRANCHE: Rüstungsgüter (U-Boote, Schiffe)

SITZ: Kiel

VOLUMEN (STÜCK): Mutterkonzern behält mit 51% die Mehrheit

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Aumovio (Automotive-Sparte von Continental)

ERSTNOTIZ: 18. September 2025 als Spin-Off

Wer­bung

BRANCHE: Autozulieferer

SITZ: Hannover

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Vincorion Advanced Systems GmbH

ERSTNOTIZ: Zum Jahresende 2025 oder 2026 (Bericht)

BRANCHE: Rüstung

SITZ: Wedel

BEWERTUNG: spekulativ 1 Mrd Euro

KONSORTIALFÜHRER: Rothschild

KONSORTIALMITGLIEDER: Berenberg, BNP Paribas, JP Morgan

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Uniper SE

ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen

BRANCHE: Energieversorgung

SITZ: Düsseldorf

KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS

+++++++++++++++++++++++++++++++++

BASF-Sparte Agricultural Solutions

ERSTNOTIZ: BASF will nach 2027 Voraussetzungen für IPO einer

Minderheitsbeteiligung schaffen

BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut

SITZ: Limburgerhof

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)

ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Unternehmen)

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

+++++++++++++++++++++++++++++++++

ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse)

ERSTNOTIZ: Deutsche Börse prüft IPO (Aussage Dt-Börse-CEO am 12. Februar 2025)

BRANCHE: Indizes und Datenanalyse

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Tennet Deutschland (Tochter des niederländischen Tennet-Konzerns)

ERSTNOTIZ: Frühestens 2025, Prüfung läuft, auch Direktverkauf möglich

BRANCHE: Übertragungsnetze

SITZ: Bayreuth

BEWERTUNG: spekulativ mehr als 20 Milliarden Euro

KONSORTIALFÜHRER: Lazard, Deutsche Bank, ABN Amro, Goldman Sachs, Morgan Stanley

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Personio

ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024))

BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter

SITZ: München

BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Selfio (Tochter der 3U Holding)

ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U)

BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte

SITZ: Bad Honnef

+++++++++++++++++++++++++++++++++

N26 Bank GmbH

ERSTNOTIZ: in drei bis fünf Jahren möglich (Aussage CEO vom September 2024)

BRANCHE: Smartphone-Bank

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)

ERSTNOTIZ: angepeilt ist 2025

BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)

SITZ: Frankfurt

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Contentful

ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option

BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC)

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option

BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

HH2E

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler

SITZ: Düsseldorf

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

DKV Mobility

ERSTNOTIZ: Zuletzt Rückzug von CVC

BRANCHE: Tankkarten-Anbieter

SITZ: Ratingen

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Raisin GmbH

ERSTNOTIZ: IPO laut Medienbericht (Handelsblatt, März 2025) für 2026 realistisch

BRANCHE: Finanzdienstleistungen

SITZ: Berlin

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Mobile.de

ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus

BRANCHE: Auto-Anzeigen

SITZ: Kleinmachnow

BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro

===

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 09:36 ET (13:36 GMT)