IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 28.08.2025
(Neu: Stada-Ankündigung, Vincorion)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Stada Arzneimittel AG
ERSTNOTIZ: Vorbereitung für Börsengang im Herbst (CEO)
BRANCHE: Pharma
SITZ: Bad Vilbel
BEWERTUNG: spekulativ etwa 10 Milliarden Euro
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Ottobock SE & Co KGaA
ERSTNOTIZ: Ende September bis Mitte Oktober (Bericht)
BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel
SITZ: Duderstadt
VOLUMEN (STÜCK): Eigentümerfamilie könnte 25 bis 30 Prozent der Anteile
an die Börse bringen
BEWERTUNG: spekulativ über 6 Milliarden Euro
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) AG & Co KGaA
ERSTNOTIZ: Mitte Oktober 2025 als Spin-Off
BRANCHE: Rüstungsgüter (U-Boote, Schiffe)
SITZ: Kiel
VOLUMEN (STÜCK): Mutterkonzern behält mit 51% die Mehrheit
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Aumovio (Automotive-Sparte von Continental)
ERSTNOTIZ: 18. September 2025 als Spin-Off
BRANCHE: Autozulieferer
SITZ: Hannover
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Vincorion Advanced Systems GmbH
ERSTNOTIZ: Zum Jahresende 2025 oder 2026 (Bericht)
BRANCHE: Rüstung
SITZ: Wedel
BEWERTUNG: spekulativ 1 Mrd Euro
KONSORTIALFÜHRER: Rothschild
KONSORTIALMITGLIEDER: Berenberg, BNP Paribas, JP Morgan
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Uniper SE
ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen
BRANCHE: Energieversorgung
SITZ: Düsseldorf
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS
+++++++++++++++++++++++++++++++++
BASF-Sparte Agricultural Solutions
ERSTNOTIZ: BASF will nach 2027 Voraussetzungen für IPO einer
Minderheitsbeteiligung schaffen
BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut
SITZ: Limburgerhof
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)
ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Unternehmen)
BRANCHE: E-Commerce
SITZ: Hamburg
+++++++++++++++++++++++++++++++++
ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse)
ERSTNOTIZ: Deutsche Börse prüft IPO (Aussage Dt-Börse-CEO am 12. Februar 2025)
BRANCHE: Indizes und Datenanalyse
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Tennet Deutschland (Tochter des niederländischen Tennet-Konzerns)
ERSTNOTIZ: Frühestens 2025, Prüfung läuft, auch Direktverkauf möglich
BRANCHE: Übertragungsnetze
SITZ: Bayreuth
BEWERTUNG: spekulativ mehr als 20 Milliarden Euro
KONSORTIALFÜHRER: Lazard, Deutsche Bank, ABN Amro, Goldman Sachs, Morgan Stanley
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Personio
ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024))
BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter
SITZ: München
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Selfio (Tochter der 3U Holding)
ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U)
BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte
SITZ: Bad Honnef
+++++++++++++++++++++++++++++++++
N26 Bank GmbH
ERSTNOTIZ: in drei bis fünf Jahren möglich (Aussage CEO vom September 2024)
BRANCHE: Smartphone-Bank
SITZ: Berlin
BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)
ERSTNOTIZ: angepeilt ist 2025
BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)
SITZ: Frankfurt
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Contentful
ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option
BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC)
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option
BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
HH2E
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler
SITZ: Düsseldorf
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Celonis SE
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)
SITZ: München
BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
DKV Mobility
ERSTNOTIZ: Zuletzt Rückzug von CVC
BRANCHE: Tankkarten-Anbieter
SITZ: Ratingen
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Raisin GmbH
ERSTNOTIZ: IPO laut Medienbericht (Handelsblatt, März 2025) für 2026 realistisch
BRANCHE: Finanzdienstleistungen
SITZ: Berlin
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Mobile.de
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus
BRANCHE: Auto-Anzeigen
SITZ: Kleinmachnow
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro
===
