SAP-Tochter Qualtrics setzt Ausgabepreis offenbar auf 30 US-Dollar je Aktie - 1. Handelstag Donnerstag

Der Börsengang der SAP -Tochter Qualtrics International Inc in den USA sorgt für großes Interesse bei Investoren. Als "massiv überzeichnet" hat CEO Christian Klein das Angebot in einem Interview mit dem US-Sender CNBC bezeichnet. Erster Handelstag wird voraussichtlich an diesem Donnerstag sein.

Das Emissionsvolumen des auf die Auswertung von Kundenerfahrungen (Customer Experience) spezialisierten US-Softwareunternehmens beläuft sich auf bis zu 1,68 Milliarden Dollar. Den angepeilten Ausgabepreis hatte SAP zwei Mal auf zuletzt 27 bis 29 Dollar je Stück angehoben von ursprünglich 20 bis 24 Dollar. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sollen die Aktien indes zu 30 Dollar platziert werden.

Verkauft werden laut Börsenprospekt 50,4 Millionen Aktien der insgesamt 510,2 Millionen. Hinzu kommen bis 7,56 (bislang: 7,38) Millionen aus einer Mehrzuteilungsoption.

Die Gesamtbewertung von Qualtrics ist inzwischen bei nahe 15 Milliarden Dollar. SAP hatte Qualtrics im Januar 2019 für 8 Milliarden Dollar erworben.

Klein nannte den Qualtrics-Kauf in dem Interview einen großen Erfolg. Qualtrics habe sich innerhalb der SAP-Kundenbasis gut entwickelt und jetzt komme es zu einer Öffnung, so dass auch der Markt außerhalb durchdrungen werden könne.

Im Juli 2020 hatte SAP erstmals die Absicht geäußert, die Tochter an die Börse zu bringen, aber eine deutliche Mehrheit behalten zu wollen. Das Qualtrics-Listing soll an der NASDAQ mit dem Börsenkürzel "XM" erfolgen. Morgan Stanley und JPMorgan begleiten den Börsengang.

WALLDORF/PROVO (dpa-AFX / Dow Jones Newswires)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com