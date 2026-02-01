DAX24.546 ±0,0%Est505.927 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -10,0%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.956 +0,1%Euro1,1850 ±-0,0%Öl65,86 -6,9%Gold4.624 -5,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Allianz 840400 adidas A1EWWW Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kämpft sich an die Nulllinie -- Asiens Börsen tiefrot -- Disney vor Chefwechsel? -- Öl, Gold, Silber und Kryptowährungen auf Talfahrt -- Rheinmetall, Aurubis, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: Dieser Dividendenauszahlung blicken thyssenkrupp-Aktionäre entgegen MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: Dieser Dividendenauszahlung blicken thyssenkrupp-Aktionäre entgegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

Iran telefoniert mit Türkei, Saudi-Arabien und Ägypten

02.02.26 08:31 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Außenminister Abbas Araghtschi hat mit seinen Amtskollegen in Saudi-Arabien, Ägypten und der Türkei telefoniert. In den separaten Gesprächen habe der Minister die "jüngsten regionalen und internationalen Entwicklungen" besprochen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna.

Wer­bung

Am Freitag war Araghtschi angesichts der militärischen Spannungen mit den USA zu Gesprächen in die Türkei gereist. US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran Anfang Januar mit einem Eingreifen gedroht, nachdem die Staatsmacht brutal gegen Massenproteste vorgegangen war.

Neue Verhandlungen?

Nun ist jedoch erneut von Verhandlungen die Rede. Bereits im vergangenen Jahr hatten Washington und Teheran über Irans umstrittenes Atomprogramm verhandelt, die Gespräche waren jedoch ins Stocken geraten. Daraufhin griff Israel das Land an, die USA folgten mit Bombardierungen zentraler Atomanlagen.

Irans Regierung erhofft sich von Verhandlungen eine Aufhebung der harten internationalen Sanktionen und wirtschaftlichen Aufschwung. Ausgelöst wurden die jüngsten Demonstrationen Ende Dezember durch die schwere Wirtschaftskrise, ehe sich die Proteste zu einem politischen Aufstand ausweiteten.

Wer­bung

Trump hatte den Demonstranten auf dem Höhepunkt der Proteste seine Unterstützung zugesagt. Mitte Januar sprach sich der Republikaner für einen Machtwechsel in der Islamischen Republik aus. Dass er nun einen Deal mit der Staatsführung erwägt, sehen viele Menschen im Iran kritisch. Menschen, die gegen ihre autoritäre Regierung auf die Straße gegangen waren, fühlen sich von Trump verraten./arb/DP/jha