DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.489 -0,2%Euro1,1619 ±0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
Top News
Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: So hat sich Jeremy Granthams Depot in Q4 2025 verändert Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: So hat sich Jeremy Granthams Depot in Q4 2025 verändert
KW 10 am Kryptomarkt: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 10 am Kryptomarkt: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Irans Präsident stellt Bedingungen für Ende von Angriffen

07.03.26 10:23 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Präsident Massud Peseschkian stellt Bedingungen für ein Ende von Luftangriffen auf Nachbarländer. In einer von der staatlichen Rundfunkagentur ausgestrahlten Videobotschaft sagte er, der Iran werde keine Raketen abfeuern und Nachbarländer angreifen, sofern von deren Territorium keine Attacken auf den Iran erfolgten. Er nannte jede Form der Unterstützung für Israel und die USA als "ehrlos".

Wer­bung

Zugleich entschuldigte er sich für die Angriffe auf Nachbarländer. "Diese Vorfälle waren das Ergebnis der chaotischen Situation nach dem Tod mehrerer hochrangiger Kommandeure, als die Streitkräfte führungslos waren und eigenständig handeln mussten", sagte er.

Peseschkians Aussage bedeutet, dass auch von US-Militärstützpunkten in der Region keine Angriffe auf den Iran erfolgen dürfen. Da solche Basen in mehreren Nachbarländern stationiert sind, würde die Bedingung faktisch auch die USA betreffen./da/DP/zb