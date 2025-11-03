ISM-Index für US-Industrie sinkt im Oktober unerwartet

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Oktober unerwartet verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 48,7 (Vormonat: 49,1) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg auf 49,3 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 49,4 (Vormonat: 48,9), jener für die Beschäftigung legte zu auf 46,0 (Vormonat: 45,3). Der Index für die Produktion gab nach auf 48,2 (Vormonat: 51,0), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 58,0 (Vormonat: 61,9) aufwies.

