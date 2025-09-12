DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 ±-0,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.634 +0,3%Euro1,1689 -0,1%Öl67,35 -0,4%Gold3.633 -0,2%
Israel fängt erneut Rakete aus dem Jemen ab

11.09.25 07:02 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach Angaben des israelischen Militärs ist eine Rakete aus dem Jemen auf Israel abgefeuert worden. In mehreren Gegenden Israels heulten die Alarmsirenen. Die Armee gab am frühen Morgen Entwarnung: Das israelische Luftabwehrsystem habe die Rakete erfolgreich abgefangen. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es offiziellen Angaben zufolge nicht. Am Vortag hatte Israels Luftwaffe nach Armeeangaben Militäranlagen der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz im 2.000 Kilometer entfernten Jemen angegriffen.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen im Oktober 2023 attackieren die Huthi Israel immer wieder mit Raketen und Drohnen - nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas. Israel greift im Gegenzug Ziele im Jemen an, die nach eigenen Angaben im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten der Huthi stehen. Ende August wurden der Huthi-Ministerpräsident und mehrere Minister getötet.

"Die lange Hand des Staates Israel wird den Terror überall erreichen und zuschlagen, wo immer er sich befindet und an jedem Ort, von dem eine Bedrohung für unsere Bürger ausgeht", sagte Verteidigungsminister Israel Katz nach dem jüngsten "schmerzhaften Schlag" gegen die Huthi. Dabei wurden nach Angaben des von den Huthi kontrollierten Gesundheitsministeriums mindestens 35 Menschen getötet. Die Huthi sprachen von Attacken auf "ausschließlich zivile Ziele". Sie würden nicht unbeantwortet bleiben, hieß es./ln/DP/zb