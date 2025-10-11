DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin96.506 -0,9%Euro1,1602 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Israel greift Ziele im Libanon an

11.10.25 12:33 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Während im Gaza-Krieg eine Waffenruhe in Kraft getreten ist, greift das israelische Militär erneut Ziele im Libanon an. Bei den Angriffen im Süden des Landes wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut eine Person getötet und sieben weitere verletzt.

Bei dem Toten handelt es sich demnach um einen syrischen Staatsbürger. Unter den Verletzten seien auch zwei Frauen. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA hatte zuvor gemeldet, dass ein Zivilist getötet und ein weiterer verletzt worden seien, als sie die angegriffene Straße passieren wollten. Bei den Angriffen seien mehrere Bulldozer getroffen worden. Einige seien in Flammen aufgegangen. Augenzeugen zufolge gab es mindestens 15 Luftangriffe.

Das israelische Militär gab an, Infrastruktur der Hisbollah im Südlibanon angegriffen zu haben. Ziel seien Geräte der Miliz gewesen, die zum Wiederaufbau ihrer Anlagen genutzt worden seien sollen. Die Hisbollah äußerte sich dazu zunächst nicht.

Aoun: Libanon verdient Waffenruhe wie Gaza

Libanons Präsident Joseph Aoun verurteilte die erneuten Angriffe scharf. Es stelle sich die Frage, ob die Angriffe im Libanon den Ausfall der Angriffe in Gaza kompensieren sollten, schrieb er auf X. Es sei nur logisch und gerecht, dem Libanon nun ebenfalls eine Waffenruhe nach dem Vorbild Gazas zuzugestehen.

Eigentlich herrscht auch zwischen Israel und der Hisbollah seit Ende vergangenen November eine Waffenruhe. Beide Seiten werfen sich jedoch Verstöße vor. Das israelische Militär greift nahezu täglich weiter Ziele im Libanon an. Dabei werden immer wieder Menschen getötet. Israel wirft der Hisbollah vor, ihre militärischen Kapazitäten im Süden des Landes wieder aufbauen zu wollen./arj/DP/zb