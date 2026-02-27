DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.167 -0,9%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Netflix 552484 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
So viel Wert wäre mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen So viel Wert wäre mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen
Wie viel Wert mit einer Sui-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einer Sui-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Israel: Luftwaffe hat Chamenei gezielt getötet

01.03.26 09:59 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den tödlichen Angriff auf Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei ausgeführt. Das Militär gab bekannt, es habe am Samstag "den Obersten Führer des iranischen Terrorregimes eliminiert". Sowohl Israel als auch die USA greifen seit Samstag Ziele im Iran an.

Wer­bung

"Ali Chamenei wurde in einer präzisen, großangelegten Operation der israelischen Luftwaffe ausgeschaltet, die auf exakten Geheimdienstinformationen beruhte, während er sich in seinem zentralen Führungskomplex im Herzen von Teheran aufhielt, gemeinsam mit weiteren hochrangigen Funktionären", hieß es weiter in der Mitteilung.

Chamenei sei "über viele Jahre hinweg direkt verantwortlich für die gewaltsame Unterdrückung iranischer Bürger" gewesen. Außerdem sei er der "Architekt des Plans zur Zerstörung des Staates Israel" gewesen. Man habe ihn als "Kopf der iranischen Krake" bezeichnet, "die ihre Arme über den gesamten Nahen Osten bis an die Grenzen des Staates Israel ausstreckte". Chamenei sei verantwortlich für "Terroranschläge gegen den Staat Israel, und das Blut vieler Zivilisten aus aller Welt klebte an seinen Händen"./le/DP/zb