DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 +7,5%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.867 +6,9%Euro1,1639 +0,2%Öl82,48 +0,6%Gold5.132 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen letztlich im Plus -- Bayer: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Bitcoin im Fokus
Top News
Bitcoin im Bärenmarkt?: Warum der Krypto-Winter 2026 anders verläuft Bitcoin im Bärenmarkt?: Warum der Krypto-Winter 2026 anders verläuft
Broadcom-Aktie dennoch in Rot: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen Broadcom-Aktie dennoch in Rot: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Israel zerstört im Iran 300 Raketenwerfer - weniger Angriffe

04.03.26 22:21 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge seit Beginn der Angriffe im Iran rund 300 Raketenwerfer dort zerstört. "Wir glauben, dass unsere Einsätze gegen diese Raketenwerfer und gegen die Raketenbestände wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Anzahl der täglich abgefeuerten Raketen zurückgeht", sagte der israelische Militärsprecher Nadav Schoschani am Abend.

Wer­bung

Im Laufe des Tages hatte es in Israel zwar wieder mehrfach Raketenalarm gegeben. Laut Schoschani schießt der Iran inzwischen aber mitunter nur noch einzelne Raketen Richtung Israel und nicht mehr mehrere auf einmal.

Am Samstag, als Israel und die USA ihre Angriffe auf Ziele im Iran begonnen haben, seien vor dort aus noch "viele Dutzend" Raketen Richtung Israel gefeuert worden. Auf die gesamte Region schoss der Iran laut dem Militärsprecher bislang insgesamt "mehrere Hundert" Raketen. Bereits am Dienstag hatte Schoschani erklärt, dass Irans Feuerkraft nachlasse.

Erstmals nahm Israels Militär den Angaben zufolge im Laufe des Tages auch "militärische Ziele", darunter Raketenlager, in den Städten Isfahan und Schiras ins Visier./cir/DP/jha