Italien: Inflation sinkt unerwartet auf 1,6 Prozent

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im August niedriger als erwartet ausgefallen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 1,6 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 1,7 Prozent gerechnet. Im Juli hatte die Rate bei 1,7 Prozent gelegen

Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise im August um 0,2 Prozent. Dies war von Volkswirten erwartet worden.

Die italienische Inflationsrate liegt damit weiter unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. Im August lag die Inflationsrate im gesamten Währungsraum laut vorläufiger Zahlen bei 2,1 Prozent. Die endgültigen Zahlen werden am Mittwoch veröffentlicht./jsl/stk