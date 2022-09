ITM Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie ITM Power am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die ITM Power-Aktie notierte um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 1,27 EUR. Zwischenzeitlich weitete die ITM Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,25 EUR aus. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,30 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 37.721 ITM Power-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2021 markierte das Papier bei 6,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 79,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der ITM Power-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,25 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ITM Power-Aktie 1,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,70 GBP.

Am 15.10.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.01.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass ITM Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,085 GBP je Aktie ausweisen dürften.

