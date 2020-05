Amgen-Gewinn überzeugt Anleger nicht - Aktie auf rotem Terrain

Die Erlöse seien zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Thousand Oaks mit. Experten hatten hingegen mit 200 Millionen US-Dollar weniger gerechnet. Der Gewinn sank hingegen unter dem Strich um 8 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar.

Anders als viele andere Unternehmen hält Amgen in der Corona-Krise an seinen Jahresprognose fest. So soll der Umsatz weiter bei 25 bis 25,6 Milliarden Euro liegen. Der Gewinn soll je Aktie bei 14,85 bis 11,45 Dollar liegen.

Im Nasdaq-Handel geht es für die Amgen-Aktie zwischenzeitlich 3,78 Prozent auf 229,12 Dollar nach unten.

