TeamViewer-Aktie dreht ins Minus: TeamViewer im vierten Quartal leicht über Erwartungen

"Wir konnten unsere Billings deutlich steigern, und unsere Marge liegt am oberen Ende der prognostizierten Spanne", sagte Finanzvorstand Michael Wilkens laut Mitteilung. Der im MDAX und TecDAX notierte Konzern geht von einer "weiterhin hohen Nachfrage" aus und will diese durch zusätzliche Investitionen in Forschung und Entwicklung weiter stärken.

Die Billings (abgerechnete Umsätze) kletterten den weiteren Angaben zufolge in den drei Monaten um 24 Prozent auf 191 Millionen Euro. Währungsbereinigt liegt der Zuwachs bei 20 Prozent. Für das Gesamtjahr berichtete TeamViewer über Billings von 635 Millionen Euro, was einer Wachstumsrate von 16 Prozent entspricht. Die eigene Prognose lag bei "ungefähr 630 Millionen Euro", Analysten haben einem Konsens des Unternehmens zufolge mit 624 Millionen Euro gerechnet. Zudem rechnet das Unternehmen für 2022 mit einem Umsatz von 566 Millionen Euro, ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Aussicht gestellte hatte das Unternehmen 565 Millionen bis 580 Millionen Euro, Analysten haben mit 565 Millionen gerechnet.

Die bereinigte EBITDA-Marge für 2022 werde am oberen Ende der Prognose von 45 bis 47 Prozent erwartet, trotz voller Berücksichtigung des Sportsponsorings und inflationsbedingtem Kostendruck.

Die TeamViewer AG will die vollständigen vorläufigen Ergebnisse für das Quartal und 2022 sowie einen Ausblick auf 2023 am 7. Februar 2023 veröffentlichen.

So reagiert die TeamViewer-Aktie

Unerwartet gute Quartalszahlen haben am Mittwoch die Aktien des Softwareanbieters TeamViewer nur vorübergehend beflügelt. Sie kletterten zwar am Vormittag auf den höchsten Stand seit März 2022, doch zuletzt gaben sie 1,08 Prozent auf 12,86 Euro ab.

TeamViewer erreichte dank eines guten Abschneidens im Schlussquartal seine finanziellen Jahresziele. Das Unternehmen habe im vierten Quartal mit seinen in Rechnung gestellten Umsätzen und dem operativen Ergebnis besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Toby Ogg von der US-Bank JPMorgan. Finanzvorstand Michael Wilkens habe jedoch zusätzliche Investitionen in Forschung und Entwicklung in Aussicht gestellt, dies bedeute ein Risiko für die Margenziele in diesem Jahr, so der Analyst. Die endgültigen Zahlen inklusive der Margenprognose gibt TeamViewer am 7. Februar bekannt.

Von einer möglichen Gefährdung der Margen ließen sich die Anleger am Mittwoch jedoch nicht beirren. Die Aktien setzten ihren guten Lauf fort. Nach einer Kurskonsolidierung gegen Ende des letzten Jahres beläuft sich das Plus im noch jungen Börsenjahr 2023 aktuell auf fast 14 Prozent. Seit ihrem Rekordtief von Anfang Oktober 2022 bei 7,668 Euro haben die Titel inzwischen um rund 79 Prozent zugelegt. Das vorgelegte Zahlenwerk von TeamViewer sei stark ausgefallen und sollte den Aufwärtstrend der Aktien untermauern, zeigte sich ein Händler zuversichtlich für die weitere Kursentwicklung.

Von ihrer Bestmarke aus dem Sommer 2020 bei fast 55 Euro sind die TeamViewer-Papiere allerdings weit entfernt. Damals profitierte TeamViewer mit seinem auf Fernwartung von Computern ausgerichteten Geschäftsmodell als einer der Pandemie-Gewinner vom Trend zum Homeoffice. Anteilsverkäufe von Großaktionären und teure Marketingverträge setzten die Titel dann aber unter Druck.

