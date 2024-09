JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Mittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 27,94 EUR.

Die Aktie legte um 11:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,94 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 28,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.641 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 31,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2024). 11,45 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 28,56 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,404 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

Am 09.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 284,66 Mio. EUR im Vergleich zu 270,84 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

