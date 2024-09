JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Einbußen

JENOPTIK im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 27,40 EUR abwärts.

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 27,40 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,36 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.536 JENOPTIK-Aktien.

Bei 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 12,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 37,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,404 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 09.08.2024. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 284,66 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 270,84 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,68 EUR je Aktie aus.

