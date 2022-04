JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 26,30 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,44 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 26,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 63.616 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 37,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 43,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2021 (21,62 EUR). Mit einem Kursverlust von 17,79 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 37,50 EUR an.

Am 11.05.2022 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 262,20 Millionen EUR – eine Minderung von 8,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 286,50 Millionen EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte JENOPTIK am 11.05.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.03.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2022-Bilanz von JENOPTIK.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.

