JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 27,98 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 27,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 27,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.175 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,92 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 40,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,409 EUR je JENOPTIK-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 256,15 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 234,06 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 07.08.2025.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,75 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

