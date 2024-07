JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Notierung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der JENOPTIK-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 27,52 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:45 Uhr bei der JENOPTIK-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,52 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,88 EUR an. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.565 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,15 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,96 EUR am 24.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 27,47 Prozent wieder erreichen.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,409 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 256,15 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 234,06 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

