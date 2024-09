JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verliert am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 26,62 EUR ab.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 26,62 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 26,50 EUR. Bei 26,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.551 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Bei 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,98 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 25,02 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,404 EUR. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

Am 09.08.2024 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 284,66 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,84 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte JENOPTIK die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Gewinnen

So schätzen die Analysten die Zukunft der JENOPTIK-Aktie ein