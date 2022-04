JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagmittag gefragt

Das Papier von JENOPTIK konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 26,46 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 26,54 EUR. Bei 26,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 64.313 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 37,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 42,86 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2021 Kursverluste bis auf 21,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 18,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,50 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

JENOPTIK veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 262,20 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 8,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 286,50 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte JENOPTIK am 11.05.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 23.03.2023 dürfte JENOPTIK die Q4 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,66 EUR je Aktie.

