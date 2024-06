JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 28,30 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 28,30 EUR. Bei 28,50 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 1.703 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 41,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,409 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

JENOPTIK gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 256,15 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 234,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.08.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,75 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

