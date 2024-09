JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 26,60 EUR.

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 26,60 EUR. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 26,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.049 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 33,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,404 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 270,84 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 284,66 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte JENOPTIK die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,68 EUR fest.

