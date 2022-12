JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verliert am Mittwochnachmittag

Um 04:22 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 26,24 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 26,06 EUR. Mit einem Wert von 26,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.012 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 37,80 EUR. 30,58 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 18,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 42,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 32,29 EUR angegeben.

Am 10.08.2022 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,52 Prozent auf 238,69 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 219,95 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte JENOPTIK am 23.03.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Analysten sehen bei JENOPTIK-Aktie Potenzial

JENOPTIK-Aktie mit Verlusten: Prisca Havranek-Kosicek zur Finanzvorständin von JENOPTIK berufen

JENOPTIK-Aktie verliert: JENOPTIK meldet Umsatzsprung - Dennoch weniger Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images