JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 29,18 EUR zu.

Um 11:46 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 29,18 EUR nach oben. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,36 EUR an. Bei 28,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.917 JENOPTIK-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,92 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 31,60 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,409 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 08.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 256,15 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 234,06 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 07.08.2025 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,75 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

