JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Um 11:38 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 27,00 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,08 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.177 JENOPTIK-Aktien.

Am 22.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,33 Prozent hinzugewinnen. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 26,07 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,404 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Am 09.08.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 270,84 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 284,66 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,68 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

