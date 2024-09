JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 27,06 EUR.

Das Papier von JENOPTIK legte um 09:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 27,06 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,80 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 1.297 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 15,08 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,24 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,404 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Am 09.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 284,66 Mio. EUR im Vergleich zu 270,84 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

