JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Bei der JENOPTIK-Aktie ließ sich um 04:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 25,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 25,90 EUR. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 25,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,68 EUR. Zuletzt wechselten 12.545 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 31,53 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 18,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,35 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 32,29 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 10.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 238,69 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,95 EUR in den Büchern standen.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 vorlegen.

