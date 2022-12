JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag fester

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 26,30 EUR. Bei 26,34 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 6.009 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 37,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,42 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 18,44 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,29 EUR an.

Am 10.08.2022 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 219,95 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 238,69 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 23.03.2023 gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images