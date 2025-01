JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Mittag fester

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 21,50 EUR nach oben.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 21,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 21,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.931 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2024). Gewinne von 44,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,24 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,414 EUR je JENOPTIK-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,09 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Am 12.11.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,38 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 274,31 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 263,81 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,67 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

XETRA-Handel MDAX zum Start mit Abgaben

Gewinne in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr eingefahren