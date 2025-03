JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 22,74 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 22,74 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 22,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 40.773 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,24 EUR am 03.12.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 10,99 Prozent sinken.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,412 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,09 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 12.11.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 274,31 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q4 2024 wird am 25.03.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

