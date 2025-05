JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 18,35 EUR.

Das Papier von JENOPTIK legte um 15:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 18,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 18,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 131.998 JENOPTIK-Aktien.

Bei einem Wert von 30,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 65,89 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,74 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,405 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,380 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 27,80 EUR.

Am 25.03.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 300,67 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,12 Prozent gesteigert.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,53 EUR je Aktie.

