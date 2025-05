JENOPTIK Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von JENOPTIK

JENOPTIK im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 17,92 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 17,92 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 17,90 EUR. Bei 17,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 9.064 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,44 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 19,87 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,405 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 27,80 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 25.03.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 300,67 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 297,33 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte JENOPTIK am 13.05.2025 präsentieren. JENOPTIK dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

