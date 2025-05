ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Carl Zeiss Meditec auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Bernstein Research hat Carl Zeiss Meditec nach der Bekanntgabe des Unternehmensaustritts von Markus Weber als Vorstandschef auf "Outperform" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Dieser Führungswechsel sei weder von ihr noch vom Markt erwartet worden sein, schrieb Susannah Ludwig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie verwies auf die schwierige Phase des Medizintechnikkonzerns in den vergangenen Jahren, wobei es seit 2024/25 erste Anzeichen einer Erholung gebe. "Natürlich können Führungswechsel dazu führen, dass Investoren den Verlauf einer Erholung infrage stellen. Die bisherige Erholung wurde jedoch von China getragen, wo das Unternehmen im zweiten Quartal eine bessere Entwicklung im Geschäft mit refraktiven Verbrauchsmaterialien verzeichnete", hob sie hervor./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 13:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 13:43 / UTC