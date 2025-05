Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Carl Zeiss Meditec im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 59,60 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 59,60 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 56,10 EUR. Mit einem Wert von 60,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 114.589 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 70,30 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,28 EUR am 15.01.2025. Mit Abgaben von 25,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,703 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,06 EUR.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

