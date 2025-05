Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Carl Zeiss Meditec

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 59,70 EUR.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 59,70 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 59,25 EUR. Bei 60,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.179 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,02 Prozent. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,83 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,703 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,06 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 289,77 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umsetzen können.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

