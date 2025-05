JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK wird am Nachmittag ausgebremst

So entwickelt sich JENOPTIK

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 17,82 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 17,82 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 17,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 88.382 JENOPTIK-Aktien.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,44 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 70,82 Prozent zulegen. Bei 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 19,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,405 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 27,80 EUR angegeben.

Am 25.03.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent auf 300,67 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 297,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,54 EUR je Aktie.

