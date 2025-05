JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 18,50 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 18,50 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,52 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 84.744 JENOPTIK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 64,54 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 22,38 Prozent sinken.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,405 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,80 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 25.03.2025. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent auf 300,67 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 297,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

