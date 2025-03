JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagnachmittag in Grün

So entwickelt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 23,24 EUR.

Um 15:44 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 23,24 EUR zu. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 23,36 EUR. Bei 22,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 165.411 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2024 (20,24 EUR). Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 12,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,412 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,09 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Am 12.11.2024 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 274,31 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte JENOPTIK am 25.03.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 01.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,64 EUR je JENOPTIK-Aktie.

