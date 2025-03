JENOPTIK Aktie News: Anleger greifen bei JENOPTIK am Freitagvormittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 22,38 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 22,38 EUR zu. Bei 22,38 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 22,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 291 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 30,44 EUR markierte der Titel am 07.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,01 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,412 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,09 EUR aus.

JENOPTIK veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 274,31 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,98 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 25.03.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 01.04.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,64 EUR je Aktie aus.

