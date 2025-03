JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK legt am Montagmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 23,52 EUR zu.

Das Papier von JENOPTIK legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 23,52 EUR. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 23,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.671 JENOPTIK-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,44 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,42 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,24 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 16,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,412 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 31,09 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 274,31 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 263,81 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.03.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 3 Jahren gekostet

Erste Schätzungen: JENOPTIK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor einem Jahr eingebracht