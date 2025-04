JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Vormittag fester

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 16,74 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 16,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.486 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 30,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 81,84 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Abschläge von 14,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,415 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,380 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,01 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 25.03.2025. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 300,67 Mio. EUR – ein Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 297,33 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 13.05.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,57 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren verloren

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX tiefrot

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags